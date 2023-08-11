«Был совсем молод и полон энергии»: Шевченко назвал свой важнейший клуб за пределами Украины

11 августа, 16:19
Поделиться:
Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Легендарный украинский футболист высказался о своих выступлениях в составе Милана (Италия) и Челси (Англия).

По словам Шевченко, для него итальянский клуб является более важным, чем представитель Англии.

Читайте также:
«Увидимся снова в той жизни»: Милевский посетил могилу легенды Динамо — фото

«В моей карьере — Милан. Я играл там дольше. Когда я переходил в Милан, был совсем молод и полон энергии.

Видео дня

Но в Челси я получил невероятные эмоции, их болельщики особенные", — рассказал Андрей Шевченко в интервью YouTube-каналу Rio Ferdinand Presents FIVE.

Читайте также:
«Один из лучших клубов в Европе». Голкипер сборной Украины объяснил свой трансфер из Шахтера в другую команду

Отметим, в составе Милана украинец выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Италии, а также суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что команды Шевченко и Зинченко в матче с шикарными голами сыграли вничью.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Андрей Шевченко ФК Милан

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X