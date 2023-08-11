«Был совсем молод и полон энергии»: Шевченко назвал свой важнейший клуб за пределами Украины 11 августа, 16:19 Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Легендарный украинский футболист высказался о своих выступлениях в составе Милана (Италия) и Челси (Англия).

По словам Шевченко, для него итальянский клуб является более важным, чем представитель Англии.

«В моей карьере — Милан. Я играл там дольше. Когда я переходил в Милан, был совсем молод и полон энергии.

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Но в Челси я получил невероятные эмоции, их болельщики особенные", — рассказал Андрей Шевченко в интервью YouTube-каналу Rio Ferdinand Presents FIVE.

Отметим, в составе Милана украинец выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Италии, а также суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что команды Шевченко и Зинченко в матче с шикарными голами сыграли вничью.