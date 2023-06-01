«Шевченко не будет». Селезнев рассказал, какие звездные гости не смогут приехать на его прощальный матч 1 июня, 17:54 Селезнёв (Фото:ФК Минай через Instagram)

Украинский футболист Евгений Селезнев, который объявил об окончании карьеры, поделился списком лиц, которых он приглашал на свой последний матч в карьере. Однако те, в силу определенных обстоятельств, будут отсутствовать.

По его словам, Андрей Шевченко просил время на размышления, но все же не сможет принять участие в мероприятии.

«Я общался с Андреем Николаевичем Шевченко. Он сейчас в Украине, но скоро уезжает. Я его пригласил на свой прощальный матч и он попросил время для размышлений. Сегодня мы снова пообщались, у него не получается приехать, но он передает приветы. В моем прощальном матче будут играть те люди, с которыми я проходил определенный этап своей карьеры».

Видео дня

Также Евгений напомнил главную задачу своего прощального матча.

«Главная цель прощального матча — собрать много денег. Я поставил перед собой эту цель и достигну ее. Я не продаю билеты, вход будет свободный. Приходите и поддержите. Я собрал не стопроцентный состав: Зинченко, Мудрик, Малиновский, Шевченко, Усик не смогут приехать. Жду еще решения Сергея Станиславовича Реброва. Я его очень уважаю. Он легенда, как и Максим Шацких. Я буду благодарен, если они приедут, но уважаю их личную жизнь. Мне было приятно слышать теплые слова от Андрея Николаевича. Очень респектую ему за это», — рассказал Селезнев для Футбол TIME.

Напоминаем, что прощальный матч футболиста состоится 6 июня в Ужгороде.

Ранее сообщалось, что в благотворительном мероприятии Селезнева примет участие много знаменитых футболистов.