«Считаю, он прекрасный лидер». Шевченко оценил мужество Зеленского во время войны 10 мая, 13:35 Цей матеріал також доступний українською Шевченко заявил, что гордится Зеленским (Фото:УАФ)

Легенда украинского футбола и экс-наставник национальной команды Андрей Шевченко высоко оценил заслуги президента Украины Владимира Зеленского во время войны с Россией.

Шевченко заявил, что Зеленский проявил мужество, оставшись в Украине, что стало сигналом для мира о намерениях украинцев бороться с агрессором, сообщает LADbible TV.

«Я горжусь им. В сложнейшей ситуации он объединил людей, проявил большое мужество. Он не уехал из страны, остался здесь. Это стало отличным знаком для всех, мол, Украина собирается давать отпор и бороться с несправедливостью. Считаю, что это прекрасный лидер для нас», — сказал Шевченко.

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Ранее Шевченко назвал зверства русских войск геноцидом украинского народа.

Перед этим экс-футболист заявил, что подал документы для приема в своем доме в Лондоне украинских беженцев.

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