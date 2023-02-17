Шевченко заявил о планах вернуться в футбол 17 февраля, 13:15 Последним местом работы Шевченко была Дженоа (Фото:Андрей Шевченко via instagram)

Экс-наставник сборной Украины по футболу, а теперь посол платформы UNITED24 Андрей Шевченко поделился планами на будущее.

Шевченко заявил, что до сих пор был неподходящий момент для возвращения в футбол, но теперь он снова готов к тренерской деятельности, сообщает Corriere della Sera.

«В последние месяцы было бы неправильно принимать какие-либо предложения, потому что мои мнения были в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к работе, которую я люблю», — сказал Шевченко.

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Последним местом работы Шевченко была итальянская Дженоа, из которой украинца уволили в середине января 2022 года.

После этого сообщалось, что Шевченко может возглавить сборную Польши, однако наставником красно-белых стал португалец Фернанду Сантуш.