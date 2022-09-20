Благодарность за поддержку. Шевченко подарил одному из лучших футболистов мира капитанскую повязку в виде украинского флага — фото, видео 20 сентября, 17:50 Шевченко попросил Левандовски взять подаренную капитанскую повязку на чемпионат мира-2022 (Фото:B/R Football via Twitter)

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко подарил форварду сборной Польши Роберту Левандовски капитанскую повязку в виде украинского флага, сообщает Meczyki.



Встреча двух знаменитостей состоялась на поле Национального стадиона в Варшаве. Во время разговора с поляком Шевченко и сделал ему презент.

«Для меня эта повязка символизирует многие эмоции, связанные с моей страной — как прекрасные, так и последние несколько месяцев. Благодарю тебя и весь польский народ за поддержку моих соотечественников», — сказал Андрей Роберту.

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Левандовски ответил словами: «Свобода — одно из важнейших прав. Для меня было естественно поддерживать вас и стоять на вашей стороне».

Отмечается, что Андрей попросил Левандовски взять подаренную капитанскую повязку на чемпионат мира-2022 в Катар, где поляки сыграют в группе со сборными Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.

Ранее Шевченко вместе с другими легендами украинского футбола призвали сборную Боснии и Герцеговины отказаться от товарищеского матча с национальной командой России.

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