Шевченко получил престижную европейскую награду — фото 16 ноября, 16:47 Также Шевченко поблагодарил Италию за поддержку украинцев (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Легенда мирового футбола украинец Андрей Шевченко стал лауреатом премии имени бывшего игрока Милана Нильса Лидхольма, сообщает TMW.

Данная награда была учреждена в 2011 году в Италии и присуждается футбольным деятелям, которые особенно отличились не только на игровом поле, но и в повседневной жизни.

Видео дня

Шевченко стал лауреатом премии за «вклад и развитие футбола, а также большие результаты на международном уровне».

Читайте также: Шевченко пожертвовал значительную сумму в поддержку семей погибших на войне ультрас

Во время торжественной церемонии Андрей сказал: «Я счастлив быть здесь, получить эту престижную награду. Это большая честь, у меня очень много связей с Лидхольмом».

Также украинец поблагодарил Италию за то, что она продолжает принимать и помогать его соотечественникам, которые убегают от войны.

Фото: Андрей Шевченко via Instagram

Ранее Шевченко рассказал о войне в родной стране во время вручения Золотого мяча.