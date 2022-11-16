Шевченко получил престижную европейскую награду — фото
Также Шевченко поблагодарил Италию за поддержку украинцев (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)
Легенда мирового футбола украинец Андрей Шевченко стал лауреатом премии имени бывшего игрока Милана Нильса Лидхольма, сообщает TMW.
Данная награда была учреждена в 2011 году в Италии и присуждается футбольным деятелям, которые особенно отличились не только на игровом поле, но и в повседневной жизни.
Шевченко стал лауреатом премии за «вклад и развитие футбола, а также большие результаты на международном уровне».
Во время торжественной церемонии Андрей сказал: «Я счастлив быть здесь, получить эту престижную награду. Это большая честь, у меня очень много связей с Лидхольмом».
Также украинец поблагодарил Италию за то, что она продолжает принимать и помогать его соотечественникам, которые убегают от войны.
Ранее Шевченко рассказал о войне в родной стране во время вручения Золотого мяча.