«Ты долго сопротивлялся»: Шевченко креативно поздравил Селезнева с окончанием карьеры — видео 3 июня, 23:30 Евгений Селезнев (Фото:ФК Минай via Facebook)

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев завершил карьеру профессионального футболиста.

Экс-главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко обратился к украинскому форварду в преддверии прощального матча, который пройдет 6 июня.

«Добрый день, друзья. Евгений, у тебя была яркая, насыщенная, эмоциональная карьера. Ты долго сопротивлялся, но твое время пришло. Желаю тебе провести этот день так, чтобы он остался в памяти на всю жизнь, и собрать как можно больше средств для ВСУ. Слава Украине!», — сказал Шевченко.

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Селезнев подтвердил, что Шевченко не сможет принять участие в прощальной игре форварда.

«Андрей Николаевич — один из моих учителей в период выступления в сборной. Я равнялся на Шевченко и учился. Хотел завершить игровую карьеру, играя на одном поле с одним из величайших форвардов мира. К сожалению, Андрей Николаевич не сможет принять участие в нашем матче. Но записал для всех болельщиков приглашение. Спасибо, Андрей Николаевич! Друзья, до встречи на Авангарде!», — подписал видео Евгений.

Напомним, матч с участием бывших одноклубников и друзей нападающего состоится на стадионе Авангард (Ужгород). Средства, которые удастся собрать на поединке, будут направлены на покупку автомобилей для бригад ВСУ.

Ранее сообщалось, что лондонский Челси организует благотворительный матч в поддержку Украины.