Милое поздравление. Шевченко трогательно обратился к возлюбленной в день рождения — фото 12 августа, 17:15 Андрей Шевченко и Кристен Пазик (Фото:instagram.com/andriyshevchenko/)

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко поздравил свою жену Кристен Пазик с праздником.

В пятницу, 11 августа, популярная модель отпраздновала свое 45-летие.

Шевченко посвятил своей возлюбленной пост в Instagram, в котором поздравил ее с днем рождения.

«С днем рождения, Кристен. Мы с парнями тебя очень любим», — написал украинец, прикрепив совместную фотографию.

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Напомним, пара поженилась в 2004 году. Шевченко и Пазик воспитывают четырех сыновей — Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

Ранее сообщалось, что Шевченко назвал свой важнейший клуб за пределами Украины.

Отметим, что Динамо Киев креативно обратилось к фанатам перед еврокубковым матчем.