Шевченко пожертвовал значительную сумму в поддержку семей погибших на войне ультрас

13 октября, 18:04
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Андрей Шевченко поддержал семьи погибших ультрас (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Андрей Шевченко поддержал семьи погибших ультрас (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Легенда украинского футбола и экс-наставник национальной сборной сине-желтых Андрей Шевченко присоединился к благотворительному фонду Трибуна Героев, цель которого — поддержка семей погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший директор телеканалов Футбол Александр Денисов.

Шевченко внес вклад в организацию в размере 400 тысяч гривен.

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Экс-футболист также встретился с семьями и детьми погибших болельщиков и вручил им памятные подарки со своим автографом.

Видео дня

https://www.facebook.com/alexander.denisov1/posts/pfbid08u4LvsngCUBTEPeZr7VSW2KAQmYMMGBQ3fX8iJNXXxfB5i39LsLAV33LwtcWA49Ul

Ранее Андрей Шевченко подарил форварду сборной Польши Роберту Левандовскому капитанскую повязку в виде украинского флага.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Андрей Шевченко Благотворительность Война в Украине

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