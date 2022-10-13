Шевченко пожертвовал значительную сумму в поддержку семей погибших на войне ультрас 13 октября, 18:04 Андрей Шевченко поддержал семьи погибших ультрас (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Легенда украинского футбола и экс-наставник национальной сборной сине-желтых Андрей Шевченко присоединился к благотворительному фонду Трибуна Героев, цель которого — поддержка семей погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший директор телеканалов Футбол Александр Денисов.

Шевченко внес вклад в организацию в размере 400 тысяч гривен.

Экс-футболист также встретился с семьями и детьми погибших болельщиков и вручил им памятные подарки со своим автографом.

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Ранее Андрей Шевченко подарил форварду сборной Польши Роберту Левандовскому капитанскую повязку в виде украинского флага.