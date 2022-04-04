Шевченко примет в своем доме в Лондоне две-три семьи из Украины
Андрей Шевченко подал документы для приема украинских беженцев (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Легендарный украинский футболист и экс-наставник национальной сборной Андрей Шевченко заявил, что подал документы для приема в своем доме в Лондоне украинских беженцев.
Шевченко рассказал, что в Великобритании более 100 тысяч семей готовы принять у себя беженцев из Украины, но проблема в том, что там непросто оформить для этого документы, сообщает Украинская Правда.
"Я со своей стороны уже заполнил эти документы, пригласил две семьи, скорее всего, завтра или послезавтра буду приглашать третью.
Я подал документы о том, что на данный момент готов принять у себя две семьи, потому что у меня две гостевые комнаты и по площади я могу это сделать. Я подаю документы, они рассматривают мои возможности и будут определяться, какие семьи мне отправлять", - рассказал Шевченко.
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Также Шевченко добавил, что вместе с мэром Милана готовит программу приема беженцев в Италии.
«Это в Милане, но я постоянно на связи с послом и консулом. Этим занимаются и в Риме, и в Вероне, и в Бергамо. Я знаю, что Руслан Малиновский вместе со своей женой очень многое делает. Сегодня весь мир объединился вокруг этой проблемы. Каждый пытается и делает все, чтобы помочь», - добавил Шевченко.
Ранее Андрей Шевченко обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино, который назвал войну в Украине «конфликтом».
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