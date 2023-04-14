«Удивительная атмосфера». Шевченко с Мудриком и Зинченко посетили концерт Океана Эльзы в Лондоне — видео

14 апреля, 13:47
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Звездная компания в Лондоне (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Звездная компания в Лондоне (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко, защитник Арсенала Александр Зинченко и вингер Челси Михаил Мудрик вместе побывали на благотворительном концерте группы Океан Эльзы в Лондоне.

Об этом Шевченко сообщил в своем аккаунте в Instargam, опубликовав совместное фото с футболистами и лидером группы Святославом Вакарчуком.

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«Большое спасибо Океану Эльзы за отличный концерт, это была действительно удивительная атмосфера! И благодарю всех украинцев, которые пришли поддержать фандрейзинговый концерт в рамках #HelpforUkrainetour вчера вечером в Royal Albert Hall. Слава Украине. Поддержите UNITED24», - написал Шевченко.

Видео дня

Ранее Шевченко, являющийся послом платформы UNITED24, заявил о планах вернуться в футбол.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Андрей Шевченко Океан Эльзы (Океан Ельзи) Концерт Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик

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