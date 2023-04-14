«Удивительная атмосфера». Шевченко с Мудриком и Зинченко посетили концерт Океана Эльзы в Лондоне — видео 14 апреля, 13:47 Звездная компания в Лондоне (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко, защитник Арсенала Александр Зинченко и вингер Челси Михаил Мудрик вместе побывали на благотворительном концерте группы Океан Эльзы в Лондоне.

Об этом Шевченко сообщил в своем аккаунте в Instargam, опубликовав совместное фото с футболистами и лидером группы Святославом Вакарчуком.

«Большое спасибо Океану Эльзы за отличный концерт, это была действительно удивительная атмосфера! И благодарю всех украинцев, которые пришли поддержать фандрейзинговый концерт в рамках #HelpforUkrainetour вчера вечером в Royal Albert Hall. Слава Украине. Поддержите UNITED24», - написал Шевченко.

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Ранее Шевченко, являющийся послом платформы UNITED24, заявил о планах вернуться в футбол.