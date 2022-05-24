Шевченко голевым пасом помог своей команде победить в матче легенд футбола — видео 24 мая, 14:30 Цей матеріал також доступний українською Команда Шевченко победила со счетом 4:2 (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В Милане прошел благотворительный матч между легендами футбола, часть дохода от которого пойдет на помощь Украине.

В матче, который организовал известный в прошлом камерунский футболист Самюэль Это'О, приняли участие как современные звезды, так и легенды футбола, среди которых был и украинец Андрей Шевченко.

Видео дня

Шевченко вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, а на 20-й минуте отдал голевой пас на Зеедорфа, который сделал счет 1:1.

Позже Шевченко был заменен, а его команда одержала победу со счетом 4:2.

После матча Шевченко взял флаг Украины, выразив солидарность со своими соотечественниками.

Часть дохода от матча будет перечислена на решение наиболее крупных гуманитарных проблем, вызванных полномасштабным военным вторжением РФ на территорию Украины.

Inclusion Icons - United Icons 2:4

Голы: Ф. Индзаги, 4, Это'О, 65 — Зеедорф, 20, Матри, 22, Джилардино, 27, Зеедорф, 70+2



Обзор матча

Голевой пас Шевченко

Ранее Андрей Шевченко побывал на Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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