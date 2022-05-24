Шевченко голевым пасом помог своей команде победить в матче легенд футбола — видео

24 мая, 14:30
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Команда Шевченко победила со счетом 4:2 (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Команда Шевченко победила со счетом 4:2 (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В Милане прошел благотворительный матч между легендами футбола, часть дохода от которого пойдет на помощь Украине.

В матче, который организовал известный в прошлом камерунский футболист Самюэль Это'О, приняли участие как современные звезды, так и легенды футбола, среди которых был и украинец Андрей Шевченко.

Видео дня

Шевченко вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, а на 20-й минуте отдал голевой пас на Зеедорфа, который сделал счет 1:1.

Позже Шевченко был заменен, а его команда одержала победу со счетом 4:2.

После матча Шевченко взял флаг Украины, выразив солидарность со своими соотечественниками.

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Часть дохода от матча будет перечислена на решение наиболее крупных гуманитарных проблем, вызванных полномасштабным военным вторжением РФ на территорию Украины.

Inclusion Icons - United Icons 2:4
Голы: Ф. Индзаги, 4, Это'О, 65 — Зеедорф, 20, Матри, 22, Джилардино, 27, Зеедорф, 70+2

Обзор матча

https://www.youtube.com/embed/_BSuV4_D7YM

Голевой пас Шевченко

https://www.youtube.com/embed/5tUaCsI6pig

Ранее Андрей Шевченко побывал на Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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Теги:   Футбол Андрей Шевченко

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