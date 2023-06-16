«Один из лучших в истории»: Шевченко назвал тренера, который поразил его на клубном уровне 16 июня, 20:36 Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уникальный специалист.

Украинский тренер признался, что поражен работой испанца в английском гранде.

«Больше всего поражает то, что он немного изменил то, как Манчестер Сити играет в Лиге чемпионов.

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В некоторых играх они меньше владеют мячом, но более прямолинейны в штрафной.

Они гораздо лучше защищаются в своей штрафной и более эффективны в штрафной соперников.

Мы говорим об одном из лучших тренеров всех времен", — цитирует Шевченко Goal.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 Манчестер Сити выиграл требл — стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и завоевал Лигу чемпионов. Гвардиола, в свою очередь, стал первым тренером, который выиграл два требла — ранее с Барселоной в 2009 году.

Ранее сообщалось, что Шевченко спрогнозировал будущее Мудрика в лондонском клубе.