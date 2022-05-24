Выехали в другую страну. Шевченко рассказал, почему его маму и сестру не пустили в Великобританию 24 мая, 13:29 Цей матеріал також доступний українською Андрей Шевченко встретился с семьей в Италии (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко встретился с семьей в Италии, где провел значительную часть карьеры, выступая за Милан.

Шевченко рассказал в своем аккаунте Instagram, что его мама и сестра уехали в Италию, поскольку в Великобританию их не впустили из-за домашних собак.

«Наконец-то встретились с семьей. Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве. И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две).

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Счастлив их обнять. Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве", - написал Шевченко.

Ранее Андрей Шевченко побывал на Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским.



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