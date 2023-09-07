«Красивые казаки». Шевченко встретился с сыном в Нью-Йорке и посетил матч US Open — фото 7 сентября, 14:40 Сын Шевченко получает знания в Йельском университете (Фото:Андрей Шевченко через Instagram)

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко встретился со своим старшим сыном Джорданом в США, где он учится в Йельском университете.

Шевченко опубликовал фотографии со встречи в Instagram.

Экс-наставник сборной Украины вместе с сыном прогулялись по Нью-Йорку и посетили теннисный матч US Open.

Также они наведались в учебное заведение, где получает знания Джордан.

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«Прекрасное время, проведенное в гостях у моего сына в Нью-Йорке и в Йельском университете», — подписал фото Шевченко.

«Какие красивые казаки», — отреагировал на публикацию один из подписчиков.

Ранее сообщалось, что сын Шевченко Кристиан подписал контракт с футбольным клубом Уотфорд.