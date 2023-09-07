«Красивые казаки». Шевченко встретился с сыном в Нью-Йорке и посетил матч US Open — фото
Сын Шевченко получает знания в Йельском университете (Фото:Андрей Шевченко через Instagram)
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко встретился со своим старшим сыном Джорданом в США, где он учится в Йельском университете.
Шевченко опубликовал фотографии со встречи в Instagram.
Экс-наставник сборной Украины вместе с сыном прогулялись по Нью-Йорку и посетили теннисный матч US Open.
Также они наведались в учебное заведение, где получает знания Джордан.
«Прекрасное время, проведенное в гостях у моего сына в Нью-Йорке и в Йельском университете», — подписал фото Шевченко.
«Какие красивые казаки», — отреагировал на публикацию один из подписчиков.
Ранее сообщалось, что сын Шевченко Кристиан подписал контракт с футбольным клубом Уотфорд.