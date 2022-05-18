Шевченко приехал в Украину и встретился с Зеленским — фото

18 мая, 17:35
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president.gov.ua (Фото:president.gov.ua)

president.gov.ua (Фото:president.gov.ua)

Легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Встреча была посвящена основанию национального бренда UNITED24, первым послом которого стал Шевченко, сообщает официальный сайт Офиса президента Украины.

UNITED 24 - фандрейзинговая платформа, которая стремится увеличить благотворительные пожертвования в поддержку Украины в мире, в том числе путем объединения усилий международных партнеров, доноров, благотворителей для поддержки нашей страны в защите независимости, территориальной целостности и суверенитета, а также в послевоенном восстановлении.

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UNITED 24 работает по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь, восстановление Украины.

Ожидается, что первое событие в поддержку UNITED 24 состоится 8 июня в Лондоне, где пройдет благотворительный вечер-аукцион.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вместе с нападающим ПСЖ Лионелем Месси и другими звездами примут участие в благотворительном матче для помощи украинским беженцам.

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Теги:   Футбол Андрей Шевченко Владимир Зеленский

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