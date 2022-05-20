«Киев очень изменился». Шевченко поделился впечатлениями после возвращения в Украину

20 мая, 16:05
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Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко поделился впечатлениями после возвращения в Украину.

Мнение о сложившейся ситуации бывший нападающий высказал в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

«Киев сильно изменился. Есть позитивная атмосфера и вера в то, что Украина победит в войне. Что мы выстоим и добьемся своей цели. Это нужно прожить, и я вижу, как народ объединился.

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У нас будут большие потери, уже есть. Даже тяжело думать об этом. Ребята сражаются за будущее нашей страны. Я считаю, что Украина достойно пройдет это испытание", — сказал обладатель Золотого мяча-2004.

Ранее Шевченко признался, что задумывался над тем, чтобы с оружием пойти защищать Украину.

Позже экс-футболист встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Теги:   Футбол Киев Российская агрессия Андрей Шевченко Военное вторжение Война в Украине

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