Шевченко против Зинченко. Легенды Арсенала присоединились к поддержке Украины в благотворительном матче

26 июня, 16:34
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Робер Пирес — чемпион мира 1998 года (Фото:Робер Пирес через Instagram)

Робер Пирес — чемпион мира 1998 года (Фото:Робер Пирес через Instagram)

Бывшие футболисты лондонского Арсенала и сборной Франции Робер Пирес и Гаэль Клиши сыграют в благотворительном матче в поддержку Украины.

Об этом сообщает Game4Ukraine.

В благотворительном поединке, который состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж, сыграют команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко.

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Ранее стали известны следующие участники игры:

Команда Шевченко: Михаил Мудрик, Джанфранко Дзола, Рикарду Карвалью, Лука Тони, Дида, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильям Галлас, Клод Макелеле, Самюэль Это’О, Майкл Эссьен, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорф.

Команда Зинченко: Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Стюарт Пирс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Риисе, Робби Кин, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Уэс Морган, Джек Уилшер, Бакари Санья, Эдгар Давидс, Шота Арвеладзе, Жерар Пике.

Ранее сообщалось, что бывший тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер возглавит команду Зинченко в благотворительном матче.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Шевченко Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Сборная Франции

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