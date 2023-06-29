Арабский клуб предложил Барселоне безумные деньги за ее название — СМИ 29 июня, 11:15 Жоан Лапорта (Фото:ФК Барселона)

Президент Барселоны Жоан Ляпорта провел переговоры с шейхами о партнерстве. Ранее каталонцы выпустили заявление относительно срыва подписания Месси.

Об этом сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, неназванный арабский клуб готов платить Барселоне 100 миллионов в год за право использовать ее название.

Если сделка состоится, то клуб шейхов станет частью франшизы Барселоны.

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Деньги, которые арабы будут платить «блаугранас», помогут им решать финансовые проблемы и позволят полноценно работать на трансферном рынке.

Напомним, что каталонцы недавно подписали игрока Манчестер Сити и прописали в его контракте невероятные отступные.

Ранее также сообщалось, что Барселона хочет, чтобы Хави выплачивал зарплату помощникам из собственного кармана.