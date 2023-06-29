Арабский клуб предложил Барселоне безумные деньги за ее название — СМИ

29 июня, 11:15
Поделиться:
Жоан Лапорта (Фото:ФК Барселона)

Жоан Лапорта (Фото:ФК Барселона)

Президент Барселоны Жоан Ляпорта провел переговоры с шейхами о партнерстве. Ранее каталонцы выпустили заявление относительно срыва подписания Месси.

Читайте также:
«Разозлен на них из-за этого». Месси разочарован тем, что Барселона выставила его за дверь

Об этом сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, неназванный арабский клуб готов платить Барселоне 100 миллионов в год за право использовать ее название.

Если сделка состоится, то клуб шейхов станет частью франшизы Барселоны.

Видео дня

Деньги, которые арабы будут платить «блаугранас», помогут им решать финансовые проблемы и позволят полноценно работать на трансферном рынке.

Читайте также:
Выгонят из Лиги чемпионов. Барселону дисквалифицируют из самого престижного турнира Европы — СМИ

Напомним, что каталонцы недавно подписали игрока Манчестер Сити и прописали в его контракте невероятные отступные.

Ранее также сообщалось, что Барселона хочет, чтобы Хави выплачивал зарплату помощникам из собственного кармана.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Барселона

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X