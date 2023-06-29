Арабский клуб предложил Барселоне безумные деньги за ее название — СМИ
Жоан Лапорта (Фото:ФК Барселона)
Президент Барселоны Жоан Ляпорта провел переговоры с шейхами о партнерстве. Ранее каталонцы выпустили заявление относительно срыва подписания Месси.
Об этом сообщает Catalunya Radio.
По информации источника, неназванный арабский клуб готов платить Барселоне 100 миллионов в год за право использовать ее название.
Если сделка состоится, то клуб шейхов станет частью франшизы Барселоны.
Деньги, которые арабы будут платить «блаугранас», помогут им решать финансовые проблемы и позволят полноценно работать на трансферном рынке.
Напомним, что каталонцы недавно подписали игрока Манчестер Сити и прописали в его контракте невероятные отступные.
Ранее также сообщалось, что Барселона хочет, чтобы Хави выплачивал зарплату помощникам из собственного кармана.