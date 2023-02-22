Российский Шинник после драки с Минаем отказался играть с казахстанским клубом, в котором выступают украинцы 22 февраля, 19:00 Игроки Шинника изрядно досталось от футболистов Миная (Фото:ФК Шинник)

Российский Шинник, игроки которого недавно в турецком отеле подрались с футболистами закарпатского Миная, отказался от проведения товарищеского матча с Окжетпесом, в составе которого выступают украинцы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил казахстанский журналист Айдын Кожахмет.

По словам журналиста, российский клуб решил отказаться от матча, поскольку не сомневался, что возникнет драка с украинскими игроками Окжетпеса.

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За казахстанский клуб играют украинцы Дмитрий Рыжук, Иван Цюпа, Иван Брикнер и Максим Драченко.

«Помните недавний скандал с дракой игроков Миная и Шинника в одной из гостиниц Белека? После этого случая ярославский клуб напрочь отказался играть против Окжетпеса.

В составе кокшетаусов также есть несколько игроков из Украины и футболисты. Шинника считали, что на поле потасовка неизбежна. Но обошлось", - написал Кожахмет.

Ранее стало известно, что в результате потасовки между футболистами Шинника и Миная игроки российского клуба имеют переломы пальцев кистей, ребер, а у одного из игроков гематома под глазом.