Отбор Евро-2024. Испания сенсационно проиграла и потеряла лидерство, Грузия отобрала очки у Норвегии — видео
Испания уступила Шотландии (Фото:Reuters/Lee Smith)
Состоялись матчи второго тура отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года в группах A, D и I.
Шотландия неожиданно обыграла Испанию 2:0 и вышла на первое место в группе А. Дублем в составе шотландской команды отличился Мактоминей.
В этом же квартете Норвегия не смогла одолеть Грузию, сыграв вничью 1:1.
В группе D Хорватия одолела Турцию 2:0, а Уэльс минимально победил Латвию 1:0.
В квартете I Швейцария и Румыния со счетом 3:0 и 2:1 обыграли Израиль и Беларусь соответственно, а Косово потерял очки в игре с Андоррой — 1:1.
Результаты матчей:
Группа А
Грузия — Норвегия 1:1
Голы: Микаутадзе, 60 — Серлот, 15
Шотландия — Испания 2:0
Голы: Мактоминей, 7, 51
Группа D
Вельс — Латвия 1:0
Гол: Мур, 41
Турция — Хорватия 0:2
Голы: Ковачич, 20, 45+4
Группа I
Швейцария — Израиль 3:0
Голы: Варгас, 39, Амдуни, 47, Отмер, 52
Румыния — Беларусь 2:1
Голы: Станчу, 17, Бурке, 19 — Морозов, 86
Косово — Андорра 1:1
Голы: Жегрова, 59 — Росас Убах, 61
Ранее сообщалось, что сборная Украины уступила Англии (0:2) в матче отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.