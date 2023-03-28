Отбор Евро-2024. Испания сенсационно проиграла и потеряла лидерство, Грузия отобрала очки у Норвегии — видео 28 марта, 23:48 Испания уступила Шотландии (Фото:Reuters/Lee Smith)

Состоялись матчи второго тура отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года в группах A, D и I.

Шотландия неожиданно обыграла Испанию 2:0 и вышла на первое место в группе А. Дублем в составе шотландской команды отличился Мактоминей.

В этом же квартете Норвегия не смогла одолеть Грузию, сыграв вничью 1:1.

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В группе D Хорватия одолела Турцию 2:0, а Уэльс минимально победил Латвию 1:0.

В квартете I Швейцария и Румыния со счетом 3:0 и 2:1 обыграли Израиль и Беларусь соответственно, а Косово потерял очки в игре с Андоррой — 1:1.

Результаты матчей:

Группа А



Грузия — Норвегия 1:1

Голы: Микаутадзе, 60 — Серлот, 15

Шотландия — Испания 2:0

Голы: Мактоминей, 7, 51

Фото: flashscore.ua

Группа D

Вельс — Латвия 1:0

Гол: Мур, 41

Турция — Хорватия 0:2

Голы: Ковачич, 20, 45+4

Фото: flashscore.ua

Группа I

Швейцария — Израиль 3:0

Голы: Варгас, 39, Амдуни, 47, Отмер, 52

Румыния — Беларусь 2:1

Голы: Станчу, 17, Бурке, 19 — Морозов, 86

Косово — Андорра 1:1

Голы: Жегрова, 59 — Росас Убах, 61

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что сборная Украины уступила Англии (0:2) в матче отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

