Без звездного защитника. Соперник сборной Украины объявил состав на матч плей-офф отбора ЧМ-2022

23 мая, 18:51
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Матч Шотландия — Украина состоится 1 июня (Фото:scottishfa.co.uk)

Матч Шотландия — Украина состоится 1 июня (Фото:scottishfa.co.uk)

Сборная Шотландии определилась с расширенной заявкой команды для подготовки к полуфиналу плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 против национальной команды Украины.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк вызвал в команду 28 футболистов.

Состав сборной Шотландии:

Голкиперы: Кларк, Гордон, Келли, Маршал

Защитники: Купер, Хенли, Хендри, Хики, Маккенна, О'Донэлл, Паттерсон, Ральстон, Робертсон, Суттар, Грег Тейлор

Видео дня

Полузащитники: Армстронг, Фергюсон, Гилмор, Джек, Макгинн, Макгрегор, Мактоминай, Тернбулл

Нападающие: Адамс, Браун, Кристи, Дайкс, Стюарт

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Следует отметить, что в заявке отсутствует защитник лондонского Арсенала Киран Тирни, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Матч Шотландия – Украина в полуфинале отбора на ЧМ-2022 состоится 1 июня. Победитель пары сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Ранее сборная Украины в товарищеском матче неожиданно сыграла вничью 1:1 с Риекой.

Перед этим сине-желтые в товарищеском матче победили итальянский Эмполи (3:1) и Боруссию Менхенгладбах (2:1).

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Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2022

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