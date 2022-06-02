«Так мы раз***ем и этих русских, б***ь». Алиев высказался о победе сборной Украины над Шотландией

2 июня, 12:03
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Александр Алиев (Фото:Dynamo.kiev.ua)

Александр Алиев (Фото:Dynamo.kiev.ua)

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев высказался о победе «сине-желтых» над национальной командой Шотландии в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Свой комментарий по игре экс-полузащитник оставил в сторис Instagram.

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«Страна моя, Украина, с победой! Пацаны, вы просто молодчики! Вы подарили для Украины большую радость. Так мы и раз***ем этих русских, б***ь», — сказал Александр.

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Александр Алиев via Instagram
Фото: Александр Алиев via Instagram

Теперь 5 июня «сине-желтые» сыграют с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.

Ранее сборную Украины с победой поздравил президент страны Владимир Зеленский.

Также успех «сине-желтых» прокомментировали их главный тренер Александр Петраков и экс-наставник команды Андрей Шевченко.

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Теги:   Футбол Чемпионат мира Сборная Украины ЧМ-2022 Александр Алиев

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