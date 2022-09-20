Шотландия — Украина. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций

20 сентября, 21:36
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Букмекеры не считают фаворитом матча сборную Украины (Фото:УАФ)

Букмекеры не считают фаворитом матча сборную Украины (Фото:УАФ)

Букмекеры сделали прогнозы на отложенный матч первого тура группового раунда второго дивизиона футбольной Лиги наций между сборными Шотландии и Украины.

Матч между командами состоится 21 сентября в 21:45 по киевскому времени.

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Британская контора William Hill считает, что фаворит — Шотландия. Ее победа соответствует коэффициенту 2,60. Успех Украины оценивается в 2,80, ничья — в 3,00.

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Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 5,80. Чуть менее вероятным они считают победу Шотландии 1:0 за 6,50.

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Наиболее вероятный по версии William Hill исход в пользу Украины — успех с результатом 1:0 за 7,00.

Международная контора Parimatch также выше оценивает шансы Шотландии, но меньше коллег верит в ее победу — 2,75, а также в ничью — 3,15. Выигрыш Украины оценивается в те же 2,80.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Шотландии

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