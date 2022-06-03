«Ничего даже не хочется говорить». Экс-футболист сборной Украины прокомментировал победу над Шотландией 3 июня, 14:11 Цей матеріал також доступний українською Артем Федецкий (Фото:ФК Карпаты)

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу «сине-желтых» над национальной командой Шотландии в матче плей-офф чемпионата мира-2022 (ЧМ-2022).



Слова экс-защитника приводит сайт телеканалов Футбол ½/3.

«Это матч, после которого ничего даже не хочется говорить. Я бы пересмотрел эту игру с первой до последней минуты. Ребята — молодцы. Они показали высокий уровень самоотдачи и тактической подготовленности.

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Мы немного критиковали команду после товарищеских матчей, но все понимали, что это сборы. Им сложно было играть на усталости. Нужно было пройти через это", — сказал Федецкий.

Также Артем отметил, что команда Александра Петракова хорошо подготовилась к матчу ментально. Победа же, по его словам, была посвящена украинским воинам-героям.

Теперь 5 июня «сине-желтые» сыграют с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.

Сообщалось, что легенда шотландского футбола Грэм Сунесс похвалил лидера сборной Украины Александра Зинченко за матч со своими соотечественниками.

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