Шотландия — Украина. Где и когда смотреть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 31 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Для выхода на чемпионат мира Украине нужно выиграть два матча (Фото:УАФ)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче полуфинала плей-офф квалификации на чемпионат мира 2022 года по футболу между сборными Шотландии и Украины.



Поединок Шотландия-Украина состоится завтра, 1 июня, в Глазго на стадионе Хемпден Парк в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

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Что нужно знать о сборной Шотландии перед матчем:

восемь раз была участником чемпионата мира, в последний раз – в 1998 году;



в отборочном турнире заняла второе место в группе F с отставанием в четыре очка от Дании, опередив Израиль, Австрию и Фарерские острова и Молдову;

для выхода на ЧМ-2022 нужно победить Украину и Уэльс;

не проигрывает восемь матчей подряд при шести победах и двух ничьих;



не сможет рассчитывать на Маклина, Маршалла, Нисбета, Паттерсона и Терни ( травмы). Под вопросом участие в игре Гилмора и Фрейзера.

Что нужно знать о сборной Украины перед матчем:

только однажды была участником чемпионата мира — в 2006 году;

в отборочном турнире заняла второе место в группе D с отставанием в шесть очков от Франции, опередив Финляндию, Боснию и Герцеговину и Казахстан;

для выхода на ЧМ-2022 нужно победить Шотландию и Уэльс;

не проигрывает 10 матчей подряд при четырех победах и шести ничьих;

команде не помогут Беседин, Гармаш. Буяльский, Конопля и Булеца ( решение тренера).

Ориентировочные составы:

Шотландия: Гордон, Ралстон, Купер, Суттар, Робертсон, Макгрегор, Фергюсон, О'Доннелл, Кристи, Макгинн, Адамс

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Яремчук

НВ

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