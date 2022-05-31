Шотландия — Украина. Где и когда смотреть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022

31 мая, 14:00
Цей матеріал також доступний українською
Для выхода на чемпионат мира Украине нужно выиграть два матча (Фото:УАФ)

Для выхода на чемпионат мира Украине нужно выиграть два матча (Фото:УАФ)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче полуфинала плей-офф квалификации на чемпионат мира 2022 года по футболу между сборными Шотландии и Украины.

Поединок Шотландия-Украина состоится завтра, 1 июня, в Глазго на стадионе Хемпден Парк в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

Видео дня

Что нужно знать о сборной Шотландии перед матчем:

  • восемь раз была участником чемпионата мира, в последний раз – в 1998 году;
  • в отборочном турнире заняла второе место в группе F с отставанием в четыре очка от Дании, опередив Израиль, Австрию и Фарерские острова и Молдову;
  • для выхода на ЧМ-2022 нужно победить Украину и Уэльс;
  • не проигрывает восемь матчей подряд при шести победах и двух ничьих;
  • не сможет рассчитывать на Маклина, Маршалла, Нисбета, Паттерсона и Терни (травмы). Под вопросом участие в игре Гилмора и Фрейзера.
Читайте также:
«Война не повлияет на игру». Наставник сборной Шотландии поделился ожиданиями перед матчем с Украиной в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Что нужно знать о сборной Украины перед матчем:

  • только однажды была участником чемпионата мира — в 2006 году;
  • в отборочном турнире заняла второе место в группе D с отставанием в шесть очков от Франции, опередив Финляндию, Боснию и Герцеговину и Казахстан;
  • для выхода на ЧМ-2022 нужно победить Шотландию и Уэльс;
  • не проигрывает 10 матчей подряд при четырех победах и шести ничьих;
  • команде не помогут Беседин, Гармаш. Буяльский, Конопля и Булеца (решение тренера).

Читайте также:
«Будем биться до последней минуты». Миколенко рассказал, за счет чего сборная Украины может победить Шотландию

Ориентировочные составы:

Шотландия: Гордон, Ралстон, Купер, Суттар, Робертсон, Макгрегор, Фергюсон, О'Доннелл, Кристи, Макгинн, Адамс

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Яремчук

НВ

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2022

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X