Шотландия — Украина. Где и когда смотреть матч Лиги наций 20 сентября, 14:38 Украина на один балл опережает Шотландию (Фото:УАФ)

НВ рассказывает все, что нужно знать об отложенном матче 1-го тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Шотландии и Украины.



Поединок Шотландия — Украина состоится в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк 21 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Суспильне, 1+1, Интер и ICTV, а также YouTube-канал Украинской ассоциации футбола. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

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Что нужно знать о сборной Шотландии:

занимает 2 место в группе с 6 очками после трех сыгранных матчей;

опережает третью Ирландию на два балла и четвертую Армению — на три;

одержала две победы в шести последних матчах во всех турнирах при двух поражениях и двух ничьих;

не сыграют защитники Робертсон ( капитан), Суттар и Купер ( повреждения).

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Что нужно знать о сборной Украины:

лидирует в группе с семью очками в активе;

опережает Шотландию на один балл, Ирландию — на три, Армению — на четыре пункта;

проиграла один раз в 13 последних матчах во всех турнирах при шести победах и шести ничьих;

не сыграют вратарь Бущан, защитник Соболь, полузащитники Зинченко и Шапаренко ( травмы).

Ориентировочные составы:

Шотландия: Гордон — Хендри, Хэнли, Маккенна — Паттерсон, Макгинн, Макгрегор, Тирни — Фрейзер, Адамс, Кристи

Украина: Лунин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук, Степаненко, Малиновский — Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

В матче четвертого тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций сборная Украины со счетом 1:1 сыграла вничью с Ирландией на своем поле.



НВ

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