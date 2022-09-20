Шотландия — Украина. Где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина на один балл опережает Шотландию (Фото:УАФ)
НВ рассказывает все, что нужно знать об отложенном матче 1-го тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Шотландии и Украины.
Поединок Шотландия — Украина состоится в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк 21 сентября в 21:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Суспильне, 1+1, Интер и ICTV, а также YouTube-канал Украинской ассоциации футбола. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.
Что нужно знать о сборной Шотландии:
- занимает 2 место в группе с 6 очками после трех сыгранных матчей;
- опережает третью Ирландию на два балла и четвертую Армению — на три;
- одержала две победы в шести последних матчах во всех турнирах при двух поражениях и двух ничьих;
- не сыграют защитники Робертсон (капитан), Суттар и Купер (повреждения).
Что нужно знать о сборной Украины:
- лидирует в группе с семью очками в активе;
- опережает Шотландию на один балл, Ирландию — на три, Армению — на четыре пункта;
- проиграла один раз в 13 последних матчах во всех турнирах при шести победах и шести ничьих;
- не сыграют вратарь Бущан, защитник Соболь, полузащитники Зинченко и Шапаренко (травмы).
Ориентировочные составы:
Шотландия: Гордон — Хендри, Хэнли, Маккенна — Паттерсон, Макгинн, Макгрегор, Тирни — Фрейзер, Адамс, Кристи
Украина: Лунин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук, Степаненко, Малиновский — Ярмоленко, Яремчук, Мудрик
В матче четвертого тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций сборная Украины со счетом 1:1 сыграла вничью с Ирландией на своем поле.
НВ
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