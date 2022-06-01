На матч Шотландия — Украина можно купить виртуальный билет для помощи стране 1 июня, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Матч Шотландия Украина начнется 1 июня в 21:45 (Фото:УАФ)

На матч плей-офф отбора на чемпионате мира по футболу между сборными Украины в Шотландии можно приобрести виртуальный билет и таким образом поддержать нашу страну.

Все собранные средства будут перечислены на восстановление критической инфраструктуры Украины через фандрейзинговую платформу UNITED24, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Каждый обладатель билета сможет принять участие в розыгрыше подарков от партнеров сборной Украины.

Благотворители, которые приобретут самый дорогой билет, будут иметь право на участие в розыгрыше футболки с автографом, в которую был одет один из игроков во время матча.

Цена виртуального билета от 300 до 5000 гривен. Приобрести билет и увидеть список подарков можно по этой ссылке.



Следует отметить, что виртуальный билет не позволяет посетить матч.

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф сборная Украины сыграет с Уэльсом.

Ранее Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира в Катаре.

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