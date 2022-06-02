«Какие они удивительные и стойкие люди». Легенда мирового футбола восхитился победой футбольной сборной Украины 2 июня, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Гари Линекер (Фото:Гари Линекер via Instagram)

Легенда мирового футбола англичанин Гари Линекер восхитился победой сборной Украины над национальной командой Шотландии в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022.



«Украинцы — это нечто особенное. Это чрезвычайное выступление. Совершенно увлекательная игра с невероятной атмосферой на Хэмпден-парк.

Короткое мгновение радости среди ужаса войны в Украине. Какие они удивительные и стойкие люди", — написал экс-форвард сборной Англии в Twitter.

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Теперь 5 июня «сине-желтые» сыграют с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.

Ранее сборную Украины с победой поздравил президент страны Владимир Зеленский.

Также успех «сине-желтых» прокомментировали их главный тренер Александр Петраков и экс-наставник команды Андрей Шевченко.

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