«Какие они удивительные и стойкие люди». Легенда мирового футбола восхитился победой футбольной сборной Украины

2 июня, 13:00
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Гари Линекер (Фото:Гари Линекер via Instagram)

Гари Линекер (Фото:Гари Линекер via Instagram)

Легенда мирового футбола англичанин Гари Линекер восхитился победой сборной Украины над национальной командой Шотландии в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Украинцы — это нечто особенное. Это чрезвычайное выступление. Совершенно увлекательная игра с невероятной атмосферой на Хэмпден-парк.

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Короткое мгновение радости среди ужаса войны в Украине. Какие они удивительные и стойкие люди", — написал экс-форвард сборной Англии в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/GaryLineker/status/1532090744021843968

Теперь 5 июня «сине-желтые» сыграют с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.

Ранее сборную Украины с победой поздравил президент страны Владимир Зеленский.

Также успех «сине-желтых» прокомментировали их главный тренер Александр Петраков и экс-наставник команды Андрей Шевченко.

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Теги:   Футбол Чемпионат мира Сборная Украины ЧМ-2022

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