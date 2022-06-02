Украинские фанаты в Шотландии массово поддержали ВСУ на стадионе — видео 2 июня, 05:36 Цей матеріал також доступний українською Обувь украинского болельщика перед матчем в Шотландии (Фото:Action Images via Reuters/Lee Smith)

Во время отборочного матча чемпионата мира 2022 Шотландия-Украина украинские болельщики массово поддержали на стадион украинских военных.

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Во время игры фанаты на украинском секторе скандировали кричалку в поддержку Вооруженных сил Украины.

Соответствующее видео опубликовал украинский Генштаб.

Видео дня

Сборная Украины со счетом 3:1 обыграла национальную команду Шотландии в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022).

Теперь 5 июня сборная Украины сыграет с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.



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