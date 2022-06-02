Украинские фанаты в Шотландии массово поддержали ВСУ на стадионе — видео

2 июня, 05:36
Цей матеріал також доступний українською
Обувь украинского болельщика перед матчем в Шотландии (Фото:Action Images via Reuters/Lee Smith)

Обувь украинского болельщика перед матчем в Шотландии (Фото:Action Images via Reuters/Lee Smith)

Во время отборочного матча чемпионата мира 2022 Шотландия-Украина украинские болельщики массово поддержали на стадион украинских военных.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Во время игры фанаты на украинском секторе скандировали кричалку в поддержку Вооруженных сил Украины.

Соответствующее видео опубликовал украинский Генштаб.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/363479582330918
Читайте также:
Шотландия — Украина. Видео голов и обзор матча плей-офф отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины со счетом 3:1 обыграла национальную команду Шотландии в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022).

Теперь 5 июня сборная Украины сыграет с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сборная Украины Война в Украине Война России против Украины Сборная Шотландии

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X