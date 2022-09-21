Сборная Украины потеряла еще двух футболистов перед матчем с Шотландией в Лиге наций

21 сентября, 09:56
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Миколенко не поможет сборной Украины в игре с шотландцами (Фото:УАФ)

Миколенко не поможет сборной Украины в игре с шотландцами (Фото:УАФ)

Защитник Виталий Миколенко и полузащитник Виктор Коваленко не помогут сборной Украины в матче 2-го тура Лиги наций против Шотландии.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия — Украина можно здесь

Миколенко и Коваленко не смогут сыграть из-за незначительных повреждений приводной мышцы, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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21 сентября Коваленко будет сделано МРТ, что позволит определить степень повреждения. Миколенко, вероятно, обойдется без этой процедуры.

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Отмечается, что, несмотря на пропуск игры с шотландцами, Миколенко и Коваленко рассчитывают восстановиться до противостояния с Арменией, которое состоится 24 сентября.

Ранее стало известно, что сборная Украины не сможет рассчитывать на защитников Александра Зинченко и Эдуарда Соболя, у которых также травмы, и на полузащитника Николая Шапаренко, который из-за разрыва крестообразных связок выбыл на полгода.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Виктор Коваленко Сборная Шотландии

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