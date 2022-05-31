Сочувствия не будет. Бывший футболист сборной Шоландии высказался о предстоящем матче против Украины

31 мая, 13:30
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Чарли Николас (Фото:dailyrecord.co.uk)

Чарли Николас (Фото:dailyrecord.co.uk)

Бывший форвард сборной Шотландии Чарли Николас отреагировал на заявление своего легендарного соотечественника Грэма Сунесса, который пожелал, чтобы национальная команда Украины пробилась на чемпионат мира и выиграла его.

Слова экс-футболиста приводит Daily Record.

Так, Николас заявил, что каждый имеет право на свое мнение, но подчеркнул, что он находится не в команде Сунесса, так как хочет, чтобы шотландцы обыграли своего соперника.

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«Я полностью понимаю, почему люди желают выхода Украины на ЧМ-2022, учитывая, через что прошла их страна. В Шотландии нет поклонников среди нейтральных болельщиков. Но в футболе нельзя позволить себе сочувствие. Шотландия должна отдать все и сфокусироваться на победе над этой талантливой украинской командой.

Мы знаем, какая атмосфера и эмоции будут на матче. Но не забывайте, что мы последний раз играли на Мундиале 24 года назад", — сказал Николас.

Поединок между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния за право сыграть на чемпионате мира встретится с национальной командой Уэльса.

Ранее защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон заявил, что все в мире хотят, чтобы украинцы обыграли его команду.

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Теги:   Футбол Чемпионат мира Сборная Украины ЧМ-2022

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