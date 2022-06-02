«Вы не поймете, что у нас происходит». Петраков прокомментировал победу сборной Украины над Шотландией 2 июня, 10:51 Цей матеріал також доступний українською Александр Петраков (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков прокомментировал победу своей команды над Шотландией в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022 (ЧС-2022).



Слова наставника «сине-желтых» приводит сайт Украинской ассоциации футбола.

Так, Петраков отметил, что победа его команды значит очень многое для всей страны. Футболистов, по его словам, благодарят все в Украине — обычные болельщики, люди в окопах, казармах, госпиталях…

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Наставник «сине-желтых» также заявил, что его подопечные играли для всей страны. Теперь же в следующем матче со сборной Уэльса, как он подчеркнул, игроки сделают все для победы.

Кроме того, Петраков поблагодарил Шотландию за то, как украинскую команду приняли, ведь многие местные болельщики желали всего наилучшего «сине-желтым».

В то же время главный тренер сборной Украины затронул тему войны в родной стране: «Не дай Бог, чтобы на вашу землю пришло такое горе. Если это горе не коснулось вас, вашей семьи, вы не поймете, что у нас происходит.

У нас столько погибло людей, детей, женщин. Очень многое, понимаете? Наших женщин насиловали эти орки".

Ранее сборную Украины с победой поздравил ее бывший главный тренер Андрей Шевченко.

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