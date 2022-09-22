«На тренировке увидел, что что-то не так». Петраков объяснился за разгромное поражение сборной Украины

22 сентября, 22:00
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Александр Петраков (Фото:УАФ)

Александр Петраков (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков объяснился за разгромное поражение от национальной команды Шотландии в матче Лиги наций.

Слова наставника «сине-желтых» приводит официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«У нас выбыли основные игроки, у них — травмы. Дал шанс сыграть другим футболистам, но на данный момент я вижу, что они еще не могут заменить наших лидеров — Зинченко, Забарного, Бущана, Шапаренко. В первом тайме команда еще выглядела неплохо, а во втором — мы увидели слишком много брака.

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Наш футбол немного отличается от шотландского. Там много игроков из АПЛ. Вчера на тренировке увидел, что что-то не так. Я остановил занятие и поговорил с игроками, но из этого ничего не вышло, и мы проиграли", — заявил Петраков.

Также наставник сборной Украины взял ответственность за поражение от шотландцев на себя.

При этом он отметил, что впереди есть еще две игры, и у сборной Украины остаются шансы занять первое место в своей группе.

Ранее спортивный журналист Валентин Щербачев ответил россиянам на бессмысленные обвинения в адрес Петракова за высказывания о войне.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Александр Петраков Сборная Шотландии

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