Украина победила Шотландию и оказалась в шаге от выхода на ЧМ-2022

1 июня, 23:47
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Теперь 5 июня сборная Украины сыграет с национальной командой Уэльса (Фото:Reuters/Lee Smith)

Теперь 5 июня сборная Украины сыграет с национальной командой Уэльса (Фото:Reuters/Lee Smith)

Сборная Украины со счетом 3:1 обыграла национальную команду Шотландии в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022).

На протяжении всего матча «сине-желтые» владели ощутимым преимуществом, но в концовке гостям пришлось понервничать из-за гола Каллума Макгрегора.

Однако в компенсированное время вопрос о победителе встречи снял Артем Довбик, поставивший точку в игре.

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Открыл же счет в поединке Андрей Ярмоленко. В начале второго тайма второй мяч забил Роман Яремчук.

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Шотландия — Украина 1:3
Голы: Макгрегор, 79 — Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+4

Теперь 5 июня сборная Украины сыграет с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.

Сообщалось, что жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина поддержала сборную Украины перед матчем с национальной командой Шотландии.

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Теги:   Футбол Чемпионат мира Видео Сборная Украины ЧМ-2022

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