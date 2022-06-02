«Это было невероятно». Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Шотландией

2 июня, 09:55
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Шевченко назвал победу сборной Украины очень важной (Фото:Андрей Шевченко via Twitter)

Шевченко назвал победу сборной Украины очень важной (Фото:Андрей Шевченко via Twitter)

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над национальной командой Шотландии в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022 (ЧМ-2022).

Бывший форвард, а ныне тренер опубликовал в Instagram пару фото с поединка, в котором «сине-желтые» выиграли со счетом 3:1.

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«Поздравляю сборную Украины с победой. Это была невероятно, очень важная победа. Слава Украине», — написал Андрей в комментарии.

Видео дня

Теперь 5 июня «сине-желтые» сыграют с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.

Сообщалось, что жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина поддержала сборную Украины перед матчем с национальной командой Шотландии.

Позже «сине-желтых» с победой поздравил президент страны Владимир Зеленский.

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Теги:   Футбол Чемпионат мира Андрей Шевченко Сборная Украины ЧМ-2022 Фото

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