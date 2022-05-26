Болельщики сборной Шотландии споют гимн Украины перед матчем плей-офф отбора на ЧМ-2022 26 мая, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Матч Шотландия — Украина состоится 1 июня в Глазго (Фото:scottishfa.co.uk)

Болельщики сборной Шотландии поддержат Украину перед матчем против подопечных Александра Петракова в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре.

В знак солидарности с украинцами шотландские болельщики перед поединком, который состоится 1 июня в Глазго, исполнят гимн Украины, сообщает STV.TV.

Приложение для изучения иностранных языков Duolingo будет выдавать людям фонетические пособия упрощенной версии текста в виде открыток.

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Также текст гимна Украины будет размещен в социальных сетях приложения.

«Футбол объединяет людей, особенно чемпионат мира, но мы все знаем, что этот матч имеет еще большее значение. За ним будут наблюдать в мире.‎

‎Мы хотим, чтобы все болельщики Шотландии и все футбольные фанаты проявили свою солидарность в песне и показали, что они единственные с Украиной», – сказал менеджер Duolingо Колин Уоткинс.

Фото: stv.tv

Ранее сообщалось, что сборная Шотландии определилась с расширенной заявкой команды для подготовки к полуфиналу плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 против национальной команды Украины.

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