Шотландия — Украина. Онлайн-трансляция матча Лиги наций 21 сентября, 01:07 Перевес в личных встречах на стороне сборной Украины (Фото:УАФ)

НВ следит за ходом об отложенной игре 1-го тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Шотландии и Украины.



Ориентировочные составы:

Шотландия: Гордон — Хендри, Хэнли, Маккенна — Паттерсон, Макгинн, Макгрегор, Тирни — Фрейзер, Адамс, Кристи

Украина: Лунин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук, Степаненко, Малиновский — Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

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Матч состоится в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Прямая трансляция — на телеканалах Суспильне, 1+1, Интер и ICTV, а также YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Шотландия занимает 2 место в группе с 6 очками после трех сыгранных матчей. Сборная опережает третью Ирландию на два балла и четвертую Армению — на три.

Команда одержала две победы в шести последних матчах во всех турнирах при двух поражениях и двух ничьих. За коллектив не сыграют защитники Робертсон (капитан), Суттар и Купер (повреждения).

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Украина лидирует в группе с семью очками в активе. Сборная опережает Шотландию на один балл, Ирландию — на три, Армению — на четыре пункта.

Команда проиграла один раз в 13 последних матчах во всех турнирах при шести победах и шести ничьих. За коллектив не сыграют вратарь Бущан, защитник Соболь, полузащитники Зинченко и Шапаренко (травмы).

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Статистика знает три официальных матча между соперниками, в которых дважды побеждала Украина, один раз — Шотландия.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Шотландия является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 2,60, то, что выиграет Украина, оценивается в 2,80, ничья — в 3,00.

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