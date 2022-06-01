Шотландия — Украина. Онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 1 июня, 05:11 Цей матеріал також доступний українською Сборная Украины борется за право сыграть на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

НВ следит за ходом полуфинала плей-офф квалификации на чемпионат мира 2022 года между сборными Шотландии и Украины. Начало поединка — в 21:45 по киевскому времени 1 июня.



Ориентировочные составы:

Шотландия: Гордон, Ралстон, Купер, Суттар, Робертсон, Макгрегор, Фергюсон, О’Доннелл, Кристи, Макгинн, Адамс

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Яремчук

Видео дня

Матч состоится в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Прямая трансляция — на телеканалах Футбол 1 и Индиго.

Шотландия восемь раз была участником чемпионата мира, в последний раз — в 1998 году. В отборе команда заняла второе место в группе F с отставанием в четыре очка от Дании, опередив Израиль, Австрию, Фарерские острова и Молдову.

Для выхода на ЧМ-2022 сборной нужно победить Украину и Уэльс. Хозяева не проигрывают восемь матчей подряд при шести победах и двух ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на Маклина, Маршалла, Нисбета, Паттерсона и Тирни (травмы).

Украина только однажды была участником чемпионата мира — в 2006 году. Команда в отборочном турнире заняла второе место в группе D с отставанием в шесть очков от Франции, опередив Финляндию, Боснию и Герцеговину и Казахстан.

Для выхода на ЧМ-2022 сборной нужно победить Шотландию и Уэльс. Гости не проигрывают 10 матчей подряд при четырех победах и шести ничьих. Коллективу не помогут Беседин, Гармаш. Буяльский, Конопля и Булеца (решение тренера).

Статистика знает два официальных матча между соперниками, в которых каждый из них одержал по одной победе.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Шотландия является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 2,30, то, что выиграет Украина, оценивается в 3,30, ничья — в 2,90.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.