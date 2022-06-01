Шотландия — Украина. Онлайн видеотрансляция матча плей-офф отбора на ЧМ-2022
Матч проходит в Шотландии (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)
НВ в режиме онлайн публикует видеомоменты полуфинала плей-офф квалификации на чемпионат мира 2022 года между сборными Шотландии и Украины. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени 1 июня.
Онлайн-трансляцию матча Шотландия — Украина можно смотреть здесь
Поединок проходит в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк.
Стартовые составы:
Шотландия: Гордон, Гики, Генли, Купер, Робертсон, Гилмор, Мактоминей, Макгрегор, Адамс, Дайкс, Макгинн
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Ярмоленко, Малиновский, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Яремчук
Видеофрагменты поединка будут публиковаться ниже.
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