Шотландия — Украина. Видео онлайн-трансляция матча Лиги наций

21 сентября, 23:16
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Шотландия принимает Украину в Глазго (Фото:Reuters/Lee Smith)

Шотландия принимает Украину в Глазго (Фото:Reuters/Lee Smith)

НВ в режиме онлайн публикует главные видеомоменты игры 1-го тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Шотландии и Украины.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия — Украина можно здесь

Начало — в 21:45 по киевскому времени. Поединок проходит в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк.

Видео дня

Стартовые составы:

Шотландия: Гордон — Хендри, Мактоминэй, Маккенна — Паттерсон, Макгинн, Макгрегор, Тирни — Армстронг, Адамс, Кристи

Украина: Трубин — Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Пихаленок, Степаненко, Малиновский — Ярмоленко, Довбик, Мудрик

Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Шотландии

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