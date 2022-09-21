Шотландия — Украина. Видео онлайн-трансляция матча Лиги наций 21 сентября, 23:16 Шотландия принимает Украину в Глазго (Фото:Reuters/Lee Smith)

НВ в режиме онлайн публикует главные видеомоменты игры 1-го тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Шотландии и Украины.



Начало — в 21:45 по киевскому времени. Поединок проходит в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк.

Видео дня

Стартовые составы:

Шотландия: Гордон — Хендри, Мактоминэй, Маккенна — Паттерсон, Макгинн, Макгрегор, Тирни — Армстронг, Адамс, Кристи

Украина: Трубин — Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Пихаленок, Степаненко, Малиновский — Ярмоленко, Довбик, Мудрик

Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.

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