Шотландия — Украина. Видео голов и обзор матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 2 июня, 00:48 Цей матеріал також доступний українською Матч проходит в Шотландии (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Сборная Украины победила Шотландию 3:1 в выездном матче полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года.



Поединок проходит в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк.

Стартовые составы:

Шотландия: Гордон, Гики, Генли, Купер, Робертсон, Гилмор, Мактоминей, Макгрегор, Адамс, Дайкс, Макгинн

Видео дня

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Ярмоленко, Малиновский, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Яремчук

Обзор матча

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