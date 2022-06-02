Шотландия — Украина. Видео голов и обзор матча плей-офф отбора на ЧМ-2022

2 июня, 00:48
Цей матеріал також доступний українською
Матч проходит в Шотландии (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Матч проходит в Шотландии (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Сборная Украины победила Шотландию 3:1 в выездном матче полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года.

Онлайн-трансляцию матча Шотландия — Украина можно смотреть здесь

Поединок проходит в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк.

Читайте также:
Шотландия — Украина. Где и когда смотреть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022

Стартовые составы:

Шотландия: Гордон, Гики, Генли, Купер, Робертсон, Гилмор, Мактоминей, Макгрегор, Адамс, Дайкс, Макгинн

Видео дня

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Ярмоленко, Малиновский, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Яремчук

Обзор матча

https://www.youtube.com/embed/BrKfjh3phq4
poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2022 Сборная Шотландии

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X