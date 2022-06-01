Стали известны стартовые составы на матч Шотландия — Украина
Матч Шотландия — Украина начнется в 21:45 (Фото:УАФ)
Сборные Украины и Шотландии объявили стартовые составы на матч полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу в Катаре.
Онлайн-трансляцию матча Шотландия — Украина можно смотреть здесь
Стартовые составы:
Шотландия: Гордон, Гики, Генли, Купер, Робертсон, Гилмор, Мактоминей, Макгрегор, Адамс, Дайкс, Макгинн
Запасные: Маршалл, Келли, О’Доннелл, Суттар, Кристи, Гендри, Маккена, Армстронг, Стюарт, Браун, Фергюсон, Тейлор
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Ярмоленко, Малиновский, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Яремчук
Запасные: Ризнык, Пятов, Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков
Поединок состоится сегодня, 1 июня, в 21:45 по киевскому времени в Глазго на стадионе Хемпден Парк.
В случае победы над Шотландией в финале плей-офф сборная Украины сыграет с Уэльсом.
Ранее Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира в Катаре.
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