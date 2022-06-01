Стали известны стартовые составы на матч Шотландия — Украина 1 июня, 20:25 Цей матеріал також доступний українською Матч Шотландия — Украина начнется в 21:45 (Фото:УАФ)

Сборные Украины и Шотландии объявили стартовые составы на матч полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Стартовые составы:



Шотландия: Гордон, Гики, Генли, Купер, Робертсон, Гилмор, Мактоминей, Макгрегор, Адамс, Дайкс, Макгинн

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Запасные: Маршалл, Келли, О’Доннелл, Суттар, Кристи, Гендри, Маккена, Армстронг, Стюарт, Браун, Фергюсон, Тейлор



Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Ярмоленко, Малиновский, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Яремчук

Запасные: Ризнык, Пятов, Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков



Поединок состоится сегодня, 1 июня, в 21:45 по киевскому времени в Глазго на стадионе Хемпден Парк.

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф сборная Украины сыграет с Уэльсом.

Ранее Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира в Катаре.

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