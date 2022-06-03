«Он руководил этим шоу». Легенда шотландского футбола похвалил лидера сборной Украины за матч со своими соотечественниками

3 июня, 12:01
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Александр Зинченко (Фото:REUTERS/Vadim Ghirda)

Александр Зинченко (Фото:REUTERS/Vadim Ghirda)

Легенда шотландского футбола Грэм Сунесс похвалил лидера сборной Украины Александра Зинченко за матч со своими соотечественниками в рамках плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022 (ЧМ-2022).

Слова бывшего полузащитника и тренера приводит Football Daily.

«Зинченко руководил этим шоу. Не думаю, что это явилось сюрпризом. В Манчестер Сити он действует на позиции между левым защитником и центральным хавбеком, и он — очень хороший игрок.

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Он был катализатором контроля мяча, возвращался, отдавал разрезные передачи. Он играл как опытный полузащитник", — сказал Грэм.

Теперь 5 июня «сине-желтые» сыграют с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.

Перед матчем Сунесс заявил, что хотел бы, чтобы сборная Украины победила его соотечественников, а затем выиграла чемпионат мира.

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Теги:   Футбол Чемпионат мира Сборная Украины ЧМ-2022 Александр Зинченко

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