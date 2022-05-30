Легенда шотландского футбола: «Хочу, чтобы сборная Украины победила нашу команду и выиграла чемпионат мира» 30 мая, 15:33 Цей матеріал також доступний українською Поединок между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

Легенда шотландского футбола Грэм Сунесс высказался о предстоящем матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором его соотечественники встретятся со сборной Украины.



Слова бывшего полузащитника и тренера приводит Football Scotland.

«Часть меня продолжает возвращаться к тому факту, что это только игра в футбол, и действительно ли я хочу победить их? Будь то спорт, политика, искусство, что бы это ни было, мы должны дать понять России, что то, что они делают, — неприемлемо.

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Я окажусь в очень сложной ситуации. Я эмоционален. Я не просто хочу, чтобы Украина прошла квалификацию, я хочу, чтобы она поехала в Катар и выиграла чемпионат мира", — сказал Сунесс.

Также бывший футболист отметил, что весь мир должен объединиться, чтобы отправить посыл России о том, что ее действия неприемлимы. По словам Грэма, многие его соотечественники будут чувствовать в день матча те же чувства, что и он.

Поединок между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния за право сыграть на чемпионате мира встретится с национальной командой Уэльса.

Ранее защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон заявил, что все в мире хотят, чтобы украинцы обыграли его команду.

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