Легенда шотландского футбола: «Хочу, чтобы сборная Украины победила нашу команду и выиграла чемпионат мира»
Поединок между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня (Фото:REUTERS/Peter Dejong)
Легенда шотландского футбола Грэм Сунесс высказался о предстоящем матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором его соотечественники встретятся со сборной Украины.
Слова бывшего полузащитника и тренера приводит Football Scotland.
«Часть меня продолжает возвращаться к тому факту, что это только игра в футбол, и действительно ли я хочу победить их? Будь то спорт, политика, искусство, что бы это ни было, мы должны дать понять России, что то, что они делают, — неприемлемо.
Я окажусь в очень сложной ситуации. Я эмоционален. Я не просто хочу, чтобы Украина прошла квалификацию, я хочу, чтобы она поехала в Катар и выиграла чемпионат мира", — сказал Сунесс.
Также бывший футболист отметил, что весь мир должен объединиться, чтобы отправить посыл России о том, что ее действия неприемлимы. По словам Грэма, многие его соотечественники будут чувствовать в день матча те же чувства, что и он.
Поединок между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния за право сыграть на чемпионате мира встретится с национальной командой Уэльса.
Ранее защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон заявил, что все в мире хотят, чтобы украинцы обыграли его команду.
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