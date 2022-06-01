«Бейтесь, как наши воины за страну». Жена Усика поддержала сборную Украины перед матчем с Шотландией — фото

1 июня, 21:28
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Ранее жена Усика показала, как мир отреагировал на развязанную Россией войну (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Ранее жена Усика показала, как мир отреагировал на развязанную Россией войну (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина поддержала сборную Украины перед матчем плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022 с национальной командой Шотландии.

Онлайн-трансляцию матча Шотландия — Украина можно смотреть здесь

Вторая половинка обладателя четырех поясов поделилась сообщением в сторис Instagram.

Она опубликовала фото сборной Украины и украинского солдата.

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«Парни, бейтесь сегодня на поле так, как наши воины бьются за нашу страну», — говорилось в комментарии к снимкам. «С Богом», — добавила Екатерина.

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее жена Усика показала, как мир отреагировал на развязанную Россией войну в Украине.

Позже Екатерина продемонстрировала свою виллу после того, как там побывала российская армия.

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Теги:   Футбол Чемпионат мира Сборная Украины Александр Усик ЧМ-2022 Фото

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