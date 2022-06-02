Зинченко показал, как в ВСУ болели за сборную Украины в матче против Шотландии — видео 2 июня, 14:58 Цей матеріал також доступний українською Александр Зинченко (Фото:Pool via REUTERS/Paul Ellis)

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко показал, как в ВСУ болели за «сине-желтых» в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022) против национальной команды Шотландии.



Так, 25-летний хавбек опубликовал в сторис Instagram ролик с бойцами, которые находятся в Харьковской области.

На видео показано, как солдаты смотрят за матчем на экране телефона и радуются голу в исполнении Андрея Ярмоленко.

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Теперь 5 июня «сине-желтые» сыграют с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.

Ранее легенда мирового футбола англичанин Гари Линекер восхитился победой сборной Украины над шотландцами.

Также успех «сине-желтых» прокомментировал их бывший полузащитник Александр Алиев.

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