Зинченко показал, как в ВСУ болели за сборную Украины в матче против Шотландии — видео

2 июня, 14:58
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Александр Зинченко (Фото:Pool via REUTERS/Paul Ellis)

Александр Зинченко (Фото:Pool via REUTERS/Paul Ellis)

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко показал, как в ВСУ болели за «сине-желтых» в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022) против национальной команды Шотландии.

Так, 25-летний хавбек опубликовал в сторис Instagram ролик с бойцами, которые находятся в Харьковской области.

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На видео показано, как солдаты смотрят за матчем на экране телефона и радуются голу в исполнении Андрея Ярмоленко.

Видео дня

Теперь 5 июня «сине-желтые» сыграют с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.

Ранее легенда мирового футбола англичанин Гари Линекер восхитился победой сборной Украины над шотландцами.

Также успех «сине-желтых» прокомментировал их бывший полузащитник Александр Алиев.

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Теги:   Футбол Украинская армия Чемпионат мира Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сборная Украины ЧМ-2022 Александр Зинченко

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