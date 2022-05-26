Петраков — о матче с Шотландией: После ракет и бомб мы уже ничего не боимся

26 мая, 19:39
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Александр Петраков (Фото:УАФ)

Александр Петраков (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями перед игрой в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре против национальной команды Шотландии.

Комментируя предстоящую игру против шотландцев, Петраков вспомнил о войне на Украине и выразил свое отношение к России, сообщает Time.

«На стадионе Гемпден Парк будет невероятная атмосфера. После снарядов, ракет и бомб мы уже ничего не боимся.

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Отношение к России? Нет злобы, только ненависть. Российские солдаты не воспринимают нас и думают, что мы — нация второго сорта", — сказал Петраков.

Ранее сообщалось, что в расположение сборной Украины прибыли легионеры из английской Премьер-лиги — Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко.

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Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2022 Александр Петраков

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