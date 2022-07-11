«Мы с ним вместе пришли в первую команду». Шовковский отреагировал на гибель экс-футболиста Динамо в бою с оккупантами 11 июля, 19:52 Александр Шовковский учился с Сергеем Баланчуком в одном классе (Фото:Александр Шовковский via Instagram)

Легендарный вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский отреагировал на смерть своего бывшего одноклубника Сергея Баланчука, погибшего в бою с российскими оккупантами.

Шовковский посвятил Баланчуку пост в своем аккаунте в Instagram, в котором выразил сожаление по поводу его гибели и вспомнил, как они оба начинали карьеру в Динамо.

Мы учились вместе в одном классе. Он был лучшим учеником среди всего нашего специализированного футбольного класса и окончил школу с золотой медалью!

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Начинали вместе путь в футболе. И, кстати, он первым среди всех нас попал после школы из Динамо-3 в дублирующий состав Динамо и закрепился в команде… Мы с ним вместе пришли в первую команду Динамо 18 декабря 1993 вместе с Сергеем Федоровым.

Можно рассказывать многое, но скажу одно – он всегда профессионально и ответственно относился ко всему, с чем имел дело», - написал Шовковский.

9 июля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что российские войска убили 100 украинских спортсменов и тренеров.

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