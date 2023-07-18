«Это последний сезон в карьере». Украинский журналист назвал следующего тренера Динамо после Луческу

18 июля, 12:22
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Шовковский работает ассистентом Луческу (Фото:ФК Динамо)

Шовковский работает ассистентом Луческу (Фото:ФК Динамо)

Александр Шовковский заменит Мирчу Луческу на посту главного тренера киевского Динамо, заявил украинский журналист Игорь Цыганык на YouTube-канале Football Hub.

По мнению Цыганыка, следующий сезон станет для Луческу последним не только в Динамо, но и в его карьере в целом.

«У Луческу есть последний шанс выиграть чемпионат. Я на 99% уверен, что для Луческу это последний сезон в его тренерской карьере.

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У него последний год по контракту и последний шанс. Для него принципиально будет выиграть один из турниров — появиться с кубком и спокойно уехать домой.

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Думаю, это последний сезон Луческу на Динамо, а потом его заменит Шовковский", — сказал Цыганык.

На данный момент Шовковский работает ассистентом Луческу. Экс-вратарь исполнял роль главного тренера команды, когда румынский специалист находился на больничном.

Ранее сообщалось об интересе к Луческу со стороны многих клубов. В частности, была информация, что румынский тренер может возглавить Фенербахче.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Мирча Луческу ФК Динамо (Киев) Александр Шовковский

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